Brexit uit(z)waaifeest in Zandvoort: "Ik lach wel, maar het is galgenhumor"

Drie Zandvoortse vriendinnen komen nieuwsgierig kijken bij het uitzwaaifeestje. Ze lachen om de grappen en grollen van de kunstenaars, die jenever drinkend een afscheidslied zingen. Maar voor Chris de Bruin en Jos Jarvis is het 'serious business'.

Chris is nu 34 jaar getrouwd met een Engelsman. "In plaats van forward, we gaan gewoon terug." Haar vriendin Jos blijft hartelijk lachen, "maar dat is galgenhumor." De Zandvoortse is getrouwd met een Engelsman en verwacht de komende tijd de nodige papieren problemen.

"Met verzekeringen, je moet weer aparte regelingen treffen, misschien zelfs met rijbewijzen. Ik weet het nog niet allemaal."

Ook de Engelse Zandvoorste Chris denkt dat er voor de gewone man veel kosten aan verbonden zitten aan de Brexit. "Millionaires are not bothered, but us ..."