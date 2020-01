Daley Blind hervat groepstraining na hartspierontsteking

Goed nieuws voor de Ajacieden: Daley Blind heeft vandaag de groepstraining hervat. Bij de verdediger werd in december een hartspierontsteking geconstateerd, waardoor hij rust moest houden.

Blind was al wel weer begonnen met zijn individuele trainingsprogramma, maar sloeg de groepstraining tot vandaag nog over. Volgens trainer Ten Hag is de speler nu 'vrijgegeven': hij wordt klaargemaakt om binnenkort weer te gaan spelen.

Het herstel van Blind zal in elk geval een grote opluchting zijn voor veel Ajacieden, die zich zorgen maakten om de speler. Een hartspierontsteking is namelijk een serieuze aandoening. "Er zijn meerdere oorzaken, maar in negen van de tien gevallen komt het door een virale infectie", vertelde cardioloog Robert Riezebos van het OLVG eerder.

Hoe ernstig de situatie is, hangt er vooral af van hoe snel de ziekte wordt behandeld. "Als het niet wordt behandeld, herstelt een derde vanzelf, een derde herstelt maar gedeeltelijk. In de overige gevallen gaat iemand achteruit of overlijdt zelfs", aldus Riezebos.

Niet aan sport doen

Wel verwachtte hij dat Ajax Blind wat langer kwijt zou zijn. "De richtlijnen zijn om drie tot zes maanden niet aan sport te doen. Dat zeg ik mijn patiënten ook."

Daarentegen achtte Riezebos de kans groot dat Blind daarna 'gewoon' weer de defensie van Ajax zal leiden. "Ze zijn er op tijd bij geweest. Ik ken de situatie van Blind niet, maar bij de juiste behandeling en medicatie kun je volledig herstellen en nog jaren in de topsport mee."