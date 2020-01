Opvang statushouders: twee plekken in Bloemendaal genoemd voor 50 tot 70 woningen

De flexwoningen kunnen op de plek komen waar eerst een tijdelijk gebouw van de afgebrande Bos en Duinschool stond, op het randje van het cricketveld bij de rotonde.

De andere plek die als 'zeer kansrijk' wordt gezien, ligt aan de Haarlemse kant van de Westelijke Randweg en het spoor. Adres: Westelijke Randweg 1.

Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen voor een periode van in ieder geval vijf jaar.

Er is sprake van een acuut probleem in Bloemendaal. De provincie Noord-Holland dwingt Bloemendaal dit jaar nog 60 statushouders een huis te geven. Bloemendaal komt afspraken daarover niet na en heeft een achterstand opgebouwd.

Probleem is dat Bloemendaal geen sociale huurwoningen voorradig heeft om de statushouders op te vangen.

26 Februari wordt een plan van aanpak in de gemeenteraad besproken. De raad moet één van de twee locaties kiezen.

Urgentieverklaring

Door tijdelijk flexwoningen neer te zetten, krijgt de gemeente tijd om permanente huisvesting voor statushouders te bouwen. "De toestroom van statushouders, maar zeker ook van regulier woningzoekenden en mensen met een urgentieverklaring zal de komende jaren gelijk blijven of zelfs toenemen. De bewoners van de tijdelijke woningen zullen zich direct moeten inschrijven via mijnwoonservice.nl om binnen de termijn van maximaal 10 jaar een reguliere woning te vinden", staat in een plan van aanpak.

Sociale huurwoningen

Bloemendaal beseft dat de tijdelijke woningen 'een druppel op de gloeiende plaats is.' "De druk op de woningmarkt zal niet afnemen. De gemeente moet daarom ook permanente sociale huurwoningen aan de voorraad toevoegen. Om dit te realiseren wordt er uiterlijk deze collegeperiode een plan gemaakt voor het realiseren van permanente sociale

woningbouw."