Het moment is daar: Herling Strijdhorst bezorgt vandaag de allerlaatste pakketjes

ZWAAG - Het doek valt vandaag voor pakketjesbezorger Herling Strijdhorst uit Zwaag. Vanaf morgen is hun postvolume officieel overgenomen door PostNL en staan honderden mensen op straat. Per 1 februari worden er definitief geen pakketjes meer rondgebracht door het bedrijf.

Door de postfusie tussen PostNL en Sandd komt het vaste personeel van Sandd-franchiseondernemer Herling Strijdhorst uit Zwaag vanaf 1 februari op straat te staan. Het gaat om 100 vaste werknemers en honderden postbezorgers.

Het is het einde van een tijdperk, want Herling Strijdhorst is een bekend gezicht in de regio. Zowel in Zwaag als in de rest van West-Friesland en Noord-Holland. Het familiebedrijf bestaat al 60 jaar.