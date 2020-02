Dieren bij Naardermeer binnenkort gevolgd met camera's: 'We hopen de otter te zien'

Door de aanleg van negen zogenoemde faunapassages kunnen dieren bij het Naardermeer veilig onder het spoor door. Het zijn tunnels of loopplanken, waardoor de dieren niet meer over het spoor hoeven te lopen bij het natuurgebied.

Samen met boswachter Luc Hoogenstein van Natuurmonumenten varen we door het gebied. "Het is goed dat het er is, want we vonden rond het spoor regelmatig dode beesten." Nu kunnen de dieren onbelemmerd heen en weer, terwijl de treinen over hen heen razen.