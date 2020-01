Grote storing bij KPN, duizenden mensen klagen online

AMSTERDAM - Telefoonprovider KPN lijkt te kampen met een flinke storing. Het afgelopen uur hebben veel KPN-abonnees geklaagd over een slechte verbinding. De storing lijkt zich vooral te centreren rond Amsterdam.

In het afgelopen uur hebben meer dan 4.000 mensen gemeld dat er iets mis is met hun telefoonverbinding. Ook op Twitter regent het met vragen waarom mensen niet kunnen bellen of gebeld kunnen worden.

KPN was niet bereikbaar voor commentaar.