Amira: "Ik protesteer, omdat ik deze week maar één dag school heb"

ZAANDAM - Een paar honderd stakende leraren, leerlingen en sympathiserende ouders wandelden vanmorgen in een demonstratieve optocht naar het Prins Bernhardplein in Zaandam. Een van hen was groep 8-leerling Amira die deze week maar één dag les kreeg. Twee dagen was haar juf ziek en was er geen vervanging en twee dagen werd er gestaakt.

Actiebereid

Op de vraag wat het lerarentekort voor haar betekent is Amira duidelijk: "Nu ik in mijn cito zit betekent het dat er minder geleerd wordt en dat als ik vragen heb die niet altijd beantwoord kunnen worden." Amira is een van de vele leerlingen die meeloopt in de protest-optocht. Ze zijn solidair met de juffen en meesters. Ze kiezen ervoor mee te lopen in de demonstratie om op die manier aan de regering duidelijk te maken dat de tekorten in het onderwijs niet langer acceptabel zijn.

Kwaliteitsverlies

Meester Rowdy Visser vertelt dat hij dagelijks merkt dat de tekorten oplopen. "Daarom betrekken we ook ouders en kinderen en buurtbewoners bij de protesten", zegt hij. Directeur Willem-Pieter Ledden van basisschool Kleurenpracht weet wel wat er gaat gebeuren als Den Haag niets doet: "Dan zullen scholen het aantal lesuren per week gaan terugbrengen en dat kan niet de bedoeling zijn."

Bekijk hier de reportage van de protestmars