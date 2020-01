Stakende leerkrachten slaan van zich af: 'Onderwijs midden in tie-break'

ANNA PAULOWNA - Stakende leerkrachten van basisschool De Kei slaan de stress van zich af op de tennisbaan in Anna Paulowna. Ook op de tweede landelijke dag van de onderwijsstaking is ontspanning nodig. "We zitten met het onderwijs in een tie-break, dus het wordt tijd om goede beslissingen te nemen."

De ballen vliegen over de baan tijdens het mini-toernooi van stichting Surplus, waar basisschool De Kei onder valt. Docentencoach Paul Baars is tevreden: "Het werkt. Nu zijn ze ontspannen, dus dan is ons doel bereikt voor vandaag."

Voorland

"Ik weet niet of het hier duidelijker van wordt, maar als ik zie dat in de Randstad onmogelijk voldoende leerkrachten voor de klas gezet kunnen worden, vrees ik dat het ons voorbeeld is voor de Noordkop," vertelt meester Stefan Cornelissen aan NH Nieuws.

De leerkrachten staken vooral om aandacht te vragen voor de werkdruk. Juf Janet van de Zande van De Kei: "Ik vind het een prachtig vak, maar als er leerkrachten voor de klas moeten staan die eigenlijk ziek zijn, omdat er geen invalkrachten zijn, is dat niet goed."