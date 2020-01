Meesters en juffen van de toekomst voor de klas in Aalsmeer: "Laten zien hoe mooi het beroep is"

Dana en Senna, beide 16 jaar, zitten op de havo en gaan de uitdaging aan: een dag in de schoenen van een basisschooljuf staan. "Ik vind het heel leuk. Ze zijn heel positief, dan zijn ze maar druk, ik word er niet moe van.", aldus Dana.

Of staken de juiste oplossing is voor beter onderwijs en minder werkdruk betwijfelen de snuffeljuffen. "Ik weet niet of het echt helpt om te staken, ook niet als je beter onderwijs voor de kinderen wilt want de school is sowieso dicht. Ik vind staken niet de goede oplossing."

Meewerken aan oplossing

In totaal liepen acht middelbare scholieren mee op de Aalsmeerse basisschool. Directeur Manon de Jong legt uit waarom de school hiervoor heeft gekozen. "We willen laten zien hoe mooi het beroep is en meewerken aan de oplossing. Want er is een probleem, het wordt alleen maar groter, het lerarentekort. Als wij een paar mensen kunnen interesseren om de PABO te gaan doen, is dat heel mooi."