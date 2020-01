Dominieke zorgt voor unieke stadswandeling voor blinden en slechtzienden in Haarlem

Dominieke is volgens eigen zeggen 'zeer ernstig slechtziend' en houdt van stadswandelingen. "Dat is mijn grote hobby." In de praktijk is ze afhankelijk van haar man die haar moet uitleggen wat er te zien is tijdens de wandelingen door binnensteden. Gekscherend zegt Dominieke: "Je weet hoe het met mannen is: die kunnen geen twee dingen tegelijk. Een paar jaar zei hij tijdens een wandeling dat hij wel foto's zou maken en thuis zou vertellen wat erop te zien is."

Sympathiek idee

Gelukkig herinnerde ze zich dat er reliëfkaarten bestaan van grote treinstations. Zo kwam ze op het idee van stadswandelingen met reliëfkaarten. De gemeente Haarlem vond dat een sympathiek idee en besloot te helpen. Dominieke: "Haarlem heeft nu de primeur en ik kan net als andere blinden en slechtzienden op pad zonder begeleidingen van ziende mensen." Haar man voegt toe: "En ik ben nu werkloos."

Highlights

Dominieke prijst de nieuwe stadswandeling. "Het is het gebruikelijke VVV-praatje, maar dan meer. Je voelt de route, je voelt de highlights. Je hoort hoe een gebouw of een beeld erbij staat en hoort het verhaal erachter." Ze droomt nu al van stadswandelingen in de Hanze-steden en bijvoorbeeld Duitsland en zelfs Parijs.

QR-codes

De kaarten en de audio zijn gemaakt door het bedrijf Dedicon, gespecialiseerd in informatie verstrekken voor mensen met een leesbeperking. Het zijn reliëfkaarten met veertien hoogtepunten van de binnenstad met op de achterkant QR-codes.

Als je die scant, vertelt een beeldbeschrijver het verhaal. "Dat gaat over details die wij niet kunnen zien. Zoals de vorm van een gebouw of de afbeelding in het glas-in-lood van een kerk." Bij de VVV op de Grote Markt liggen negen routekaarten klaar voor blinden en slechtzienden. De borg bedraagt 50 euro. De gemeente voegt eraan toe dat de route ook leuk is voor zienden.