Protestmars voor beter onderwijs trekt door Zwaag: "De groep is enorm!"

ZWAAG - Gister werd er geprotesteerd op de Dam in Amsterdam, maar vanmorgen in de wijk Bangert en Oosterpolder in Zwaag. Ouders, leerlingen en leraren van de IKC de Kreek liepen daar hun eigen protestmars om aandacht te vragen voor beter onderwijs.

NH Nieuws

"Als ik ziek ben, werk ik gewoon door", vertelt Annemieke Cannegieter aan NH Nieuws. Zelfs zo erg dat ze uiteindelijk toch nog drie dagen verplicht plat moest liggen. Ze vindt deze actie, georganiseerd door de ouderraad van de Roald Dahl School en de Socrates, een goed initiatief. "Ouders kwamen hiermee en die moeten we ook vooral mobiliseren om goed onderwijs te kunnen waarborgen, het gaat om hun kinderen." Dat de opkomst zo groot zou zijn, gaat zijn verwachtingen te boven. "De groep is enorm!", aldus leraar Lars Postema van de Roald Dahl School.."We houden deze protestmars tegen het lerarentekort en de werkdruk. En omdat we structureel meer ondersteuning willen vanuit de politiek, ook de lokale politiek." Protest'mars' "We hebben van de week spandoeken gemaakt en het er veel over gehad met de kinderen. Waarom we gaan staken en waarvoor de actie bedoeld is", legt Postema uit. Alvorens vertrek krijgen de leerlingen een toepasselijke versnapering mee. Meester Lars deelt op het schoolplein de 'protestmarsen' uit, die gretig in ontvangst genomen worden. "Ik vind het heel goed en ik hoop dat minister Slob meer geld gaat geven", zegt een leerling.

Protestmars klaar voor vertrek

Leerlingen Roald Dahl school met spandoeken op schoolplein

De Roald Dahl School en basisschool Socrates openden deze januari hun deuren. Maar ondanks de prille start, zijn de zorgen groot. "Ik denk dat het hier op school nog best goed gaat. Er worden veel oplossingen bedacht. Maar als er echt een juf ziek is, is het heel moeilijk om een goede vervanger te vinden", zegt Yolanda Kaufmann, moeder van drie dochters, tegen NH Nieuws. Na een tocht van ruim driekwartier langs De Strip, keert de stoet weer terug naar school. Lars: "Ik hoopt echt dat dit helpt maar ik heb er een hard hoofd in. Natuurlijk hopen we dat er extra geld bijkomt".