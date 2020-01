Nieuw dateringsonderzoek: skelet 'Hoogovenman' komt uit Late IJzertijd

Het skelet, onder archeologen beter bekend als de Hoogovenman, werd in 1965 opgegraven achter Poort Rooswijk van het toenmalige Hoogoventerrein in Velsen-Noord. "Een echte topvondst", zo zei beheerder Jean Roefstra van archeologiecentrum in het Huis van Hilde bij de aankondiging van het onderzoek in 2018. "Er zijn maar twee andere voorbeelden in Noord-Holland. Toen ze het vonden was er gewoon niet genoeg tijd om onderzoek te doen. En de methoden nu waren toen nog science fiction."

Het skelet werd in 1965 gevonden achter personeelsingang Poort Rooswijk. Tekst gaat verder onder de foto.