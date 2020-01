Nederland huurt influencers in om toeristen uit Amsterdam te lokken

AMSTERDAM - De Nederlandse overheid huurt buitenlande influencers in om toeristen uit de stad te lokken. De Instragrammers moeten hun volgers overtuigen dat er meer is dan Amsterdam.

Dat meldt de NOS in een aflevering van de YouTube-serie Achter de headlines.

In de reportage wordt een groep van zeven buitenlandse influencers rondgeleid langs plekken die nog onbekend zijn bij de gemiddelde internationale toerist. Zo worden steden als Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn bezocht in het kader van 75 jaar bevrijding.

"Als ik zeg dat Nijmegen leuk is, dan komen er zeker volgers van mij hierheen", zegt een van de influencers tegen de NOS. Naast de inzet van Instagrammers wordt ook een 'metrokaart' verspreid voor themarondreizen die meerdere steden betreft. Zo is er bijvoorbeeld een 'Van Goghlijn', een 'Bloemenlijn' en een 'Gouden Eeuwlijn'. Alle routes gaan langs verschillende gemeenten door het hele land.

'Misschien een onderdeel van een rondreis'

Een van de influencers denkt dat de plaatsen die ze tijdens haar rondreis door Nederland bezoekt, haar volgers niet direct aan zal spreken, maar wel dat het een onderdeel kan zijn van een rondreis. "Ze zullen niet speciaal hiervoor komen", zegt ze. "Mijn volgers zijn toch vooral jonge vrouwen, dus ik denk niet dat dit het doel van hun vakantie zal zijn."

Een woordvoerder van NBTC Holland Marketing geeft in de reportage toe dat het 'niet goedkoop' is om influencers rond te leiden door het land. "We betalen het vanuit lokale ondernemers, met gemeenten en ook vanuit NBTC. Dus iedereen betaalt mee."