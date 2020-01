Alkmaar wil fietsstad van het jaar worden

E-bike cursussen

Ook aan veiligheid gaat worden gewerkt. De top tien van onveilige kruispunten wordt aangepakt en voor de wat oudere fietser worden e-bike cursussen georganiseerd. "Helemaal veilig kunnen we het natuurlijk nooit maken, de fietser heeft ook een eigen verantwoording", zegt wethouder Marcel van Zon tijdens de kick-off van Alkmaar Fietst op bedrijventerrein Beverkoog in Alkmaar. Die plek is niet toevallig gekozen. Dagelijks is het daar al een komen en gaan van fietsers, maar toch kan het nog veel beter vindt ook de Bedrijven Vereniging Beverkoog, dus worden ook daar plannen gemaakt.

