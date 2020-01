LIVE NH Sport: AZ - RKC, FC Volendam - Helmond Sport en Almere City - Telstar

AMSTERDAM - Niet alleen live voetbal vanuit de eerste divisie vrijdagavond, maar ook AZ komt in actie. De Alkmaarders treffen in eigen stadion RKC Waalwijk. Die wedstrijd is net als FC Volendam - Helmond Sport en Almere City FC - Telstar vanaf 19.00 uur live op de radio te volgen bij NH Sport.



AZ - RKC Waalwijk Door de 2-1 nederlaag van Ajax bij FC Groningen begint AZ speelronde 21 in de eredivisie met slechts drie punten achterstand op de Amsterdammers. Op papier zou het voor AZ niet moeilijk moeten zijn om vanavond in punten op gelijke hoogte te komen. RKC verloor dit seizoen driekwart van haar wedstrijden en staat met elf punten op de laatste plaats. Toch waarschuwt AZ-trainer Arne Slot voor onderschatting. Tekst gaat verder onder de video

AZ - RKC Waalwijk begint om 20.00 uur. Het duel is live op de radio te volgen bij NH Sport. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in Alkmaar.

FC Volendam - Helmond Sport Een dikke 35 kilometer oostelijker is om datzelfde tijdstip de aftrap van FC Volendam - Helmond Sport. Ook de Volendammers treffen een laagvlieger. Helmond staat voorlaatste en heeft sinds 18 oktober vorig jaar niet meer gewonnen. Toen werd het 1-2 op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht. Tegelijkertijd de enige uitwedstrijd die Helmond Sport dit seizoen won. De reeks van FC Volendam duurt net zo lang, maar dan in positieve zin: sinds die 18e oktober (3-0 verlies bij GA Eagles) wonnen de Volendammers elf keer en speelden ze één keer gelijk. Tekst gaat verder onder de video

Edward Dekker doet verslag vanuit het stadion van FC Volendam. Zijn side-kick is Volendammer en sportjournalist Eddy Veerman.

Almere City FC - Telstar Telstar speelt weliswaar niet thuis, maar hoeft niet ver te reizen. De Velsenaren gaan op bezoek bij het ambitieuze Almere City FC. Opvallend genoeg heeft Telstar met financieel veel minder middelen na 23 wedstrijden drie punten méér dan Almere dat om die reden eind november afscheid nam van trainer Robert Molenaar. Onder zijn opvolger Ole Tobiasen is Almere welgeteld één plek gestegen op de ranglijst; de ploeg staat nu tiende. Wel of geen Kharchouch? Grote vraag is natuurlijk of Telstar-trainer Andries Jonker de beschikking heeft over zijn topscorer Reda Kharchouch. Donderdag ontbrak hij op de training vanwege een mogelijke transfer naar Sparta Rotterdam. Tekst gaat verder onder de video

