Bloemendaalse politici onwel tijdens debat over politieke omgangsvormen: vergadering gestaakt

BLOEMENDAAL - Een debat in de Bloemendaalse gemeenteraad over de verruwing van de politieke omgangsvormen is gisteravond gestaakt, omdat twee raadsleden onwel waren geworden.

Het Parool schrijft dat D66'er Lex Oude Weernink tijdens de vergadering een bloedneus kreeg. Voor CDA'er Bob van der Veldt was een doekje voor het bloeden niet genoeg: hij kreeg last van z'n hart en is in het ziekenhuis opgenomen.

In de vergadering werd een brief van het college en enkele ambtenaren besproken waarin wordt voorgesteld een 'cordon sanitaire van beschaving' rond de fractie van Hart van Bloemendaal te vormen. De manier waarop de tweekoppige fractie onder leiding van Marielys Roos zich opstelt, is veel collega's in het verkeerde keelgat geschoten. Door een 'groot aantal integriteitsmeldingen' en persoonlijke aanvallen op sociale media zouden veel ambtenaren zich onveilig voelen.

Vlak voor de vergadering had de VVD zich met een motie achter het college geschaard. De motie was ondertekend door een raadsmeerderheid bestaande uit CDA, PvdA, GroenLinks en Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal. Rolf Harder, die de motie had ingediend, werd door Hart van Bloemendaal beschuldigd van corruptie.

'Morele verhevenheid'

Marielys Roos laat op Facebook weten niet onder de indruk te zijn van het ingezette beschavingsoffensief van haar 'deugbroeders en -zusters in het klooster van de Bloemendaalse gemeenteraad'. "Zoveel trieste treurigheid en onoprechte en geveinsde morele verhevenheid walmt als een lauwwarme drol in je gezicht."

De vergadering wordt volgende donderdag naar alle waarschijnlijkheid hervat.