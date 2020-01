Extra surveillance rond Hilversumse garage waar winkelwagentjes vanaf werden geduwd

Ook nemen de politie, buurtcoördinator en de eigenaar van de parkeergarage maatregelen die het moeilijker moeten maken om grote voorwerpen van het dak op straat te gooien.

Een nietsvermoedende vrouw liep op 18 januari over de Zeedijk toen vlak naast haar een winkelwagentje op straat kletterde. De vrouw kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De daders sloegen na hun daad meteen op de vlucht. Een dag later was het weer raak, ook toen raakte er niemand gewond. "Maar dit had heel anders kunnen aflopen", schrijft de politie

Onvoldoende aanknopingspunten

De politie neemt de zaak hoog op. Er is inmiddels buurtonderzoek gedaan, camerabeelden zijn bestudeerd en er is onderzoek gedaan naar een mogelijke vluchtroute. Toch heeft dat nog onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd.

De politie hoopt dat er mensen zijn die iemand op het dak hebben gezien. Getuigen kunnen zich melden bij de politie door te bellen naar 0900-8844 of een tipformulier in te vullen. Wie rond de garage iets verdachts ziet, mag direct 112 bellen.