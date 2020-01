Zwanenburger afgezet door slotenmaker: "Laat spoor van oplichting achter"

ZWANENBURG - Een malafide slotenmaker heeft onlangs een inwoner van Zwanenburg een poot uitgedraaid. Na het vervangen van het slot in een van de deuren van diens woning, kreeg hij een extreem gepeperde rekening gepresenteerd.

De politie raadt aan om bij een probleem niet de eerste de beste slotenmaker te bellen, maar eerst via onderzoek te doen naar de achtergrond van het bedrijf. Bovendien wordt aangeraden om vooraf een prijs af te spreken.

De Zwanenburger had 'via internet een slotenboer benaderd en deze vroeg na afloop een belachelijk hoge prijs', schrijven de agenten. De prijs wordt niet genoemd, maar er zijn gevallen bekend waarbij gedupeerden meer dan duizend euro moesten afrekenen voor het vervangen van een eenvoudig cilinderslot.

De bedrijfsnaam waaronder de slotenmakers opereren is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het om een lichtgetinte en een blanke man gaat. Ze rijden in een wit busje.