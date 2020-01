Zeven gewonden bij uitslaande brand in Amsterdam-Oost

De brand is waarschijnlijk onstaan in de keuken op de derde etage van het gebouw. Volgens een omstander is de woning volledig uitgebrand. Meerdere hulpdiensten rukten uit. De brand is inmiddels onder controle.

Alle bewoners zijn in veiligheid gebracht en ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Voor drie van hen betekende dat een bezoekje aan het ziekenhuis.