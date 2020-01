Gerard Joling kreeg indringer in huis na babbeltruc: "Was verwarde vrouw"

AALSMEER - Schagernees Gerard Joling had afgelopen weekend de schrik van zijn leven. Er probeerde namelijk iemand zijn huis in Aalsmeer binnen te dringen.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel vertelde vanavond bij RTL Boulevard dat dit een verwarde vrouw was. "Ze heeft psychische problemen en krijgt nu de nodige professionele hulp, aldus de politie", zegt Van den Heuvel aan de desk.

Babbeltruc

Hij zou zanger Joling vlak na het voorval hebben gesproken. "De vrouw liep naar binnen met een vage babbeltruc. Ze deed heel familiair met Gerard. Hij dacht eerst dat het misschien iemand uit de buurt was. Gerard wist niet wat hem overkwam en raakte een beetje in paniek. Hij heeft toen de vrouw in zijn woonkamer stond de buurman gebeld. Die is direct met twee zoons richting de woning gekomen", aldus Van den Heuvel.

Joling liet ook weten dat er niets is meegenomen uit de woning.

Moeder Geer

In mei vorig jaar waarschuwde Joling Noord-Hollanders al voor babbeltrucs. Er kwam toen bij zijn moeder in Schagen een 'verwarmingsmonteur' aan de deur die haar volgens bestal. "Al haar sieraden waren weg en haar slaapkamerdeur stond wagenwijd open", schreef de Schagernees destijds op Facebook.