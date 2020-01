Grote stroomstoringen Texel veroorzaakt door verzakking en defect onderdeel

TEXEL - De oorzaken van de grote stroomstoringen die vorige week op Texel plaatsvonden zijn bekend: er was sprake van een verzakking in de grond en een onderdeel was defect geraakt.

Dat laat netbeheerder Liander weten aan onze mediapartner de Texelse Courant.

Volgens een woordvoerder was de storing aan het begin van de week (in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 januari) het gevolg van een verzakking in de grond nabij een brug. Daar kon de stroomkabel ter plekke niet tegen, waardoor er storing ontstond.

Verbindingsstuk

De andere storing van afgelopen vrijdagmiddag was het gevolg van een defect geraakt verbindingsstuk in het netwerk. Bijkomend euvel was dat de beveiliging volgens Liander nogal strak stond afgesteld, waardoor er - door het defect in het verbindingsstuk - meerdere kabels werden uitgeschakeld met als gevolg dat het netwerk op het hele eiland plat ging. Na ongeveer tien minuten begon de stroomvoorziening weer op gang te komen.

Er is nagevraagd op welke plek de verzakking in de grond zich voordeed en op welke plek het defecte verbindingsstuk zat, maar daar kon de woordvoering nog geen antwoord op geven.