Omstreden prostituee Susanne 'mag staan in het Alkmaarse centrum'

ALKMAAR - Het beeld van de prostituee 'Susanne' in het centrum van Alkmaar staan. Het veel besproken naakte kunstwerk krijgt een plekje op de Dijk, vlak bij de rosse buurt van de stad.

Dit melden meerdere bronnen aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Wanneer het beeld er daadwerkelijk komt is nog niet duidelijk. Er zou nog een elektriciteitskabel naar de lantaarnpaal van het kunstobject moeten worden gelegd.

Initiatiefnemer Cor Ootes is niet bereikbaar, maar zakenpartner Cees van Ooijen laat aan de omroep weten blij te zijn met het nieuws. "We staan voor openheid en transparantie van de prostitutie. Susanne draagt dit uit. Ze mag gezien worden." Het is kunst, benadrukt hij. "Dat moet je niet wegstoppen."

Weerstand

Er was vooral vanuit de Alkmaarse partij GroenLinks weerstand tegen plaatsing van Susanne op de Dijk. Zij waren niet bereikbaar voor commentaar. Daarna legde het college de vraag over plaatsing bij de commissie Ruimte neer. Die besloot met 12 tegen 10 stemmen dat de politiek niet over kunst moet oordelen.

Daarmee lag de beslissing over Susanne weer bij het college die naar verwachting vrijdag officieel in een persbericht bekend zal maken dat Susanne op de Dijk mag staan.

