Basisschool schrijft meterslange brief: "Duidelijk maken dat er nu echt actie moet komen”

HOORN - Ook al is de Mariaschool in Hoorn vandaag dicht wegens de landelijke onderwijsstaking, het schoolplein is niet verlaten. Betrokken ouders werken namelijk allemaal mee aan een bijzondere stakingsactie door het schrijven van een meterslange brief voor minister Slob.

Het is een bijzonder gezicht; alle persoonlijke verhalen van ouders, en waarom zij vinden dat het zo niet langer kan. “Met de brief willen we aandacht vragen voor de problemen in het onderwijs. Ouders kunnen intekenen op een tijdsvak en kunnen daar hun eigen gedachte, ideeën of zorgen beschrijven", vertelt leerkracht Gerda Swagerman.

Er zijn veel ouders die mee doen aan de actie. Eén ouder zegt: “Ik heb in de brief geschreven dat ik mijn zoon vanaf jonge leeftijd wilde motiveren om naar school te gaan, omdat de basis zo belangrijk is. Ik heb nu het idee dat ik hetzelfde bij minister Slob moet doen en dat ik hem wil vertellen hoe belangrijk die basis is."

Quote "Ik moest mijn zoon enthousiasmeren voor school, en nu minister Slob ook." één van de ouders