Ludieke actie op basisschool in Eemnes: juf of meester voor één dag

EEMNES - Rekenen, taal en Engelse woordjes leren. Op basisschool de Hobbitstee wordt vandaag niet gestaakt, maar zetten ze de deuren open om te laten zien hoe leuk werken in het onderwijs is. Vijftien middelbare scholieren helpen een dagje mee in de klas. "Het is nog leuker dan ik dacht."

En om dat aan de rest van de wereld te laten zien, laat de school vandaag eindexamenleerlingen een kijkje in de keuken nemen op school. Kim van Hamersveld twijfelde geen moment toen ze de uitnodiging kreeg. "Ik wil heel graag naar de pabo, dus dit is een kans voor mij. Ook om een dag zelf niet naar school te hoeven, natuurlijk," lacht ze.

"Dit is het mooiste vak dat er is", vertelt directeur Carolina Schamhart. "Als leraar maak je elke dag het verschil. Je kan een kind echt wat leren en daardoor de maatschappij een beetje mooier maken."

"Gelukkig snapte ik het, maar om het dan weer uit te leggen, is nog best lastig"

Vijftien middelbare scholieren lopen vandaag mee. Juliëtte mag helpen bij de techniek-les. "Ik moest kleuters leren hoe ze een robot programmeren. Gelukkig snapte ik het, maar om het dan weer uit te leggen, is nog best lastig," vertelt ze.

Extra handen

Technniek-docent Curs Zegers is blij met de extra handen in de klas. "Ja, heel fijn. En het is vooral fijn om te laten zien hoe mooi dit werk is." Hij zou graag meer jongens willen motiveren om voor het onderwijs te kiezen. "Ik denk dat ik maar eens op middelbare scholen moet gaan praten. Jongens zijn namelijk meer dan welkom in het onderwijs!"

En is dit nou beter dan staken? "Nee hoor, dit is een aanvulling," zegt meester Curs. "Het staken is ook belangrijk en deze actie laat tegelijkertijd de positieve kant van het onderwijs zien."

Voor Kim is het al een uitgemaakte zaak. "Het is eigenlijk nog leuker dan ik dacht. Dus dit bevestigt mijn keuze, ik ga naar de pabo!"