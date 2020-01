Ouderen dreigen met rollator naar stadhuis te komen voor 'rollatorvriendelijk' seniorencentrum

IJMUIDEN - Het is een vurige wens van de ouderen in het Seniorencentrum Zeewijk: een rolstoel- en rollatorvriendelijk pand. Onder aanvoering van vrijwilliger Piet Dekker wordt de gemeenteraad in een brandbrief gevraagd de verbouwing met een eenmalige financiële injectie mogelijk te maken.

Manoeuvreren in het herentoilet om een sanitaire stop te maken is een uitdaging, maar niet onmogelijk. Dat is het wel als je je moet verplaatsen met een rolstoel, tot grote ergernis van vrijwilliger Piet Dekker. "Het is gewoon ontzettend gedateerd hier en het is toch niet te veel gevraagd om een rolstoel- en rollatorvriendelijk pand te krijgen in IJmuiden?", aldus Dekker tegenover NH Nieuws.