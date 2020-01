Mini-protestmars voor beter onderwijs: "Zorg dat ons beroep weer wat waard is"

HEILOO - Geen grote protestmars zoals in Amsterdam maar een mini-protestmars: in Heiloo deden zo'n honderd meesters en juffen van twintig ISOB-scholen uit de regio mee aan de tocht. Het doel is om samen een manifest op te stellen over de toekomst van het onderwijs.

Aan creativiteit was er geen gebrek. Tijdschriften werden uit elkaar geknipt en ook met verf en stempels werd er flink geknutseld. "Wat ik wil uitdragen is dat de politiek moet luisteren naar de leerkrachten en er iets aan moet doen. Zorg dat ons beroep weer wat waard is."

Het is de bedoeling dat in het manifest twintig statements worden gemaakt ’voor kansrijk onderwijs voor ieder kind’. Volgens Gijs Nolet, directeur van basisschool De Springschans is de staking vooral bedoeld om na te denken voor het onderwijs van de toekomst.

Rook

"In de grote steden wordt al gesproken van crisis. Amsterdam staat in brand en wij zien de rook deze kant op komen. Het is hier nog geen crisis, maar er moet hier geen griepgolf komen, anders zou ik niet weten hoe ik aan invallers moet komen."

Het manifest worden morgen aangeboden aan lokale politici. Eigenlijk was het de bedoeling dat Lodewijk Asscher van de PvdA ook aanwezig zou zijn maar hij heeft volgens Nolet geen ruimte in zijn agenda. "Hij heeft wel beloofd op een ander moment nog langs te komen en we zullen dit zeker nog onder de aandacht brengen in Den Haag."