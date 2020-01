Volendamse school bakt voor ouderen tijdens staking

Vierhonderd tompoezen worden in rap tempo inelkaar gezet door leraren van het Don Bosco College in Volendam. De leraren van de school staken, maar zitten niet stil. Ze steken de handen uit de mouwen om ouderen eens lekker te verwennen.

Rector Jos Bart giet hete pudding over een werkbank in de het kooklokaal van zijn school. "We gaan niet twee dagen niets doen. Daarom hebben we ervoor gekozen om een sector die het ook heel zwaar heeft , de zorg, om daar iets voor terug te doen".

Er zijn op de school vandaag geen leerlingen en morgen ook niet. Behalve de bakkende leraren, zijn er ook docenten van het Don Bosco aanwezig voor vergaderingen. "Maar er gaat ook een deel naar Amsterdam", zo zegt Jaap Braakman die vandaag druk helpt met het maken van de gebakjes.