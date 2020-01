Communicatiedienst voor hulpdiensten had korte tijd storing

NOORD-HOLLAND - Een deel van het communicatienetwerk voor hulpdiensten, C2000, heeft vanmiddag korte tijd een storing gehad. Hulpverleners staan via het netwerk in contact met de meldkamer.

"Als een ambulance of brandweer naar een melding gaat, geeft een apparaatje aan wanneer ze gaan rijden en wanneer ze op locatie aangekomen zijn. Hierbij was een korte landelijke storing", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Er moest dus even op een andere manier gecommuniceerd worden."

De storing begon rond 14.45 uur, zo blijkt uit gegevens op de site waar alle meldingen binnenkomen. Om 14.55 uur werd alle eenheden in Noord-Holland Noord opgeroepen om over te schakelen naar een ander netwerk.

Rond 16.00 uur werkte alles weer naar behoren. Niemand zou hinder hebben ondervonden aan de storing, aldus de Veiligheidsregio.