Hoe twee vrienden op het idee kwamen een band op te richten en nu het succes vinden

SCHAGEN - Het begon allemaal op een basisschool in Castricum. Sjoerd van Gennip en Patrick Mogge (beiden 22) leerden elkaar daar op hun zevende kennen. "We speelden verstoppertje in zijn tuin", herinnert Patrick zich. Hij moet lachen. Het werd de start van een lange vriendschap én het leidde tot de oprichting van een eigen band, Close to Fire.

Patrick: "Je ziet dat we in het begin heel anders dachten over onze carrière. We stonden er anders in. Naar wie we zijn, wat we met onze band wilden bereiken. We waren erg zoekende. Nu weten we dat we er vol voor willen gaan. Maar ja, toen wisten we ook nog niets alles."

Het is nu drie jaar geleden dat ze officieel de band Close to Fire vormden. Maar langzaam lijken ze het succes te vinden: eind 2018 wonnen ze de eerste ronde van de Rob Acda Award. Het was voor documentairemakers Mattijs Peters en Charlotte de Koomen de reden om de band te volgen. Een halfjaar lang waren ze aanwezig bij alle belangrijke momenten.

Bij een optreden in Schagen stond Imme van Straaten (20) uit Tuitjenhorn in de zaal. Patrick: "Hij vond het tof wat we speelden, maar zei een beat te missen." Daarop mocht hij gelijk als drummer meedoen met Patrick en Sjoerd. Het vierde lid, Lars Veenhof (21) uit Uithoorn, werd gevonden dankzij een oproep op Facebook. Patrick: "Het gekke is dat we heel verschillende karakters hebben, maar dat het vanaf het eerste moment klikte tussen ons."

"Sjoerd kreeg van zijn ex-vriendin een gitaar", vertelt Patrick. "Ik was ook geïnteresseerd, dus we begonnen op ons veertiende tegelijkertijd met het bespelen van een gitaar. Een jaar later gingen we er bij zingen." De twee hielden jamsessies en gingen hun eerste optredens geven.

De documentaire eindigt met de finale van de Rob Acda Award in april vorig jaar. Close to Fire won er de publieksprijs. Maar daar stopte de carrière van de bandleden niet mee. Ze brachten hun eerste singles uit, gingen op tournee en mochten optreden bij 3FM. Ook gaven ze een optreden in poppodium Victorie in Alkmaar en zaten ze in de 'randprogrammering' van Eurosonic Noorderslag in Groningen.

Het voorlopige hoogtepunt is vanavond, als Close to Fire in een uitverkocht Paradiso zijn debuut-ep uitbrengt. "Iets waar wij bizar trots op zijn, kneiterhard voor hebben gewerkt en de afgelopen jaren alleen nog maar van mochten dromen", schreven de bandleden twee maanden geleden op Facebook.

Waar hun avontuur eindigt, durven ze niet te voorspellen. "Ik weet wel dat het heel moeilijk is om écht door te breken", zegt Patrick. "Je moet authentiek zijn, eruit springen. Onze droom is om een clubtour door grotere zalen te maken, om bij het mainstreampubliek bekend te worden en op Lowlands te mogen optreden."

Als dát gaat gebeuren, weet hij het wel: "Dan geven we alles op en gaan we er helemaal voor."

De documentaire van Mattijs Peters en Charlotte de Koomen wordt aanstaande zondag om 18.10 uur, 20.10 uur en 22.10 uur uitgezonden bij NH Nieuws.