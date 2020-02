NH Events bij open dag op kazerneterrein Crailo

LAREN - Veel drukte op het voormalig kazerneterrein Crailo in Laren vandaag. Op het terrein is een open dag waar geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen naar de toekomstige plannen voor de nieuw te realiseren woonwijk op het terrein.

Op de locatie van het kazerneterrein moeten begin 2022 pakweg 500 tot 600 nieuwe woningen staan, in combinatie met bedrijfspanden en veel natuur. Het gehele complex zal niet helemaal verdwijnen, oude gebouwen blijven behouden en oude aspecten zoals een schiet- en stormbaan krijgen ook een plek in het nieuwe plan.

Er was veel animo voor de open dag. Bezoekers zijn enthousiast over het plan en zien zichzelf er later wel wonen. "Prachit in de natuur en mooie voorzieningen", aldus een belangstellende.

NH Events was bij de open dag op het kazerneterrein. Kijk hier naar de reportage: