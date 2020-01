NS stopt met verkoop tabak op alle stations en rookplekken verdwijnen

NOORD-HOLLAND - De NS stopt per 1 april met de verkoop van rook- en tabakswaren op alle stations. Ook is het streven dat rookzones, die nu nog op de perrons aanwezig zijn, voor het einde van het jaar verdwijnen.

Het geldt dus vooralsnog alleen voor de eigen winkelformules (136 in heel Nederland) van NS en ProRail. Het gaat om de kiosk en de StationHuiskamers. NS geeft wel te kennen dat de wens is dat er op het station uiteindelijk helemaal geen rook- en tabakswaren meer te krijgen zijn.

Albert Heijn, die AH to go's heeft op de stations en ook rook- en tabakswaar verkoopt, laat weten aan NH Nieuws dat de verkoopstop niet voor hen geldt. "Wij zijn wel bezig met het afdekken van tabak in onze winkels", aldus een woordvoerder van de Zaanse supermarktketen.

Rookpalen

ProRail is ook gestart met de voorbereidingen om alle 390 rookpalen op de perrons te verwijderen. Op circa 100 van de 400 stations in Nederland bevinden zich nu nog rookpalen of roosters. Verder gaan ze verlichte rookzoneborden verwijderen, passen ze de bestrating aan en werken ze aan nieuwe borden voor huisregels.

ProRail en NS hebben het besluit samen genomen om zo "hun steentje bij te dragen aan een rookvrije generatie in 2040". Volgens de spoorbedrijven neemt het draagvlak voor roken in de samenleving af en krijgen ze geregeld klachten van reizigers die zich eraan storen. Als het aan ProRail ligt, moet het algehele verbod op 1 oktober ingaan.

NS stopt vanaf 1 april met de verkoop van tabakswaren in de winkels die de vervoerder zelf beheert. Daarnaast sluiten ze geen nieuwe contracten meer met andere winkels die tabak op het station willen verkopen.

Of andere tabaksaanbieders op de stations ook in de nabije toekomst stoppen met de verkoop is nog niet duidelijk.