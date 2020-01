Acht maanden cel voor 34-jarige Roemeen met broekje vol telefoons

AMSTERDAM - Een concertbezoeker die afgelopen zondag werd opgepakt met maarliefst 27 telefoons in zijn wielrenbroek is door de politierechter veroordeeld tot acht maanden celstraf.

De man werd gesnapt tijdens een concert van Sum 41, vorige week dinsdag in Afas Live. Hij bleek 27 telefoons in een wielrenbroek te hebben gestopt die hij onder zijn kleding droeg. Van die 27 telefoons bleek er maar eentje van hem zelf te zijn.

Omdat niet bewezen kon worden dat de man de telefoons daadwerkelijk zelf gestolen had is hij veroordeeld voor heling van 26 toestellen. "Een schoolvoorbeeld van mobiel banditisme", noemde de officier van justitie de handelswijze van de Roemeen, die volgens hem op rooftocht in Nederland was.

De politie doet nog onderzoek naar handlangers van de man.