Mogelijk geen vergunning voor Hoogwouds festival: "Maar we houden ons altijd aan de regels"

HOOGWOUD - Teleurgesteld en teneergeslagen; zo voelden de organisatoren van het Hoogwoudse 'Hoognodig' festival zich vanochtend. De gemeente belde ze dat ze voor de editie van dit jaar zeer waarschijnlijk geen vergunning krijgen. Dit vanwege eerdere klachten over geluidsoverlast. "We hebben ons nog zo aan alle geluidsvoorschriften gehouden. We doen zo ons best, we snappen hier niets van", aldus mede-organisator Robin Veeken.

Toen het festival voorbij was waren er alsnog klachten binnengekomen. "We vroegen weer een rapport op en toen bleken er niet één, maar vier meetpunten te zijn geweest. Diegene waarvan we wisten, had nul overtredingen gemeten en de andere drie wel. Wij dachten dat we alles goed deden. Als we van die vier punten hadden geweten, hadden we uiteraard alles hierop aangepast van te voren, zodat dit nooit zou gebeuren."

Tijdens de tweede editie, twee jaar geleden, waren er klachten van geluidsoverlast vanuit omwonenden. "Dit hebben we het opvolgende jaar direct opgepakt. We hebben de gemeente gevraagd om een meetrapport, zodat we onze geluid hierop konden aanpassen. Volgens de gemeente was er slechts één meetpunt." De organisatie is toen gaan testen en heeft het geluid van het festival volledig aangepast op de maximale grens.

Zonde, aldus de organisatie, 'want we hebben juist nog zo ons best gedaan om ons aan alle geluidsvoorschriften te houden'.

Ongeloof, en misschien ook wel een beetje verdriet, is wat Robin voelt nu zijn geliefde festival dit jaar misschien niet door mag gaan. De gemeente Opmeer heeft vooralsnog geen vergunning verleend voor de geplande vierde editie van het festival. De enige reden die de gemeente kon opgeven volgens de organisatie, is de 'vele klachten' die omwonenden zouden hebben ingediend.

"We willen zo graag een herkansing. We willen er alles aan doen zodat dit nooit meer gebeurt."

De organisatie wilde dit jaar weer uitvoerig langs alle meetpunten gaan, om ervoor te zorgen dat het 'de absolute laatste keer' zou zijn dat omwonenden last ervaren van het festival. Robin en zijn collega's huurden een extern bureau in, die ze kon begeleiden in het geluidsmanagement, en ze hielp een plan te schrijven. "We hebben dit plan ingeleverd bij de evenementenafdeling en die prijste ons om de professionaliteit. Ze gingen een goed woordje doen bij het college, maar die hebben het alsnog afgeketst."

Jammer

Dit nieuws sloeg in als een bom, bij Robin en bij veel Westfriese jeugd. "We doen altijd zo ons best om alles netjes te doen en ons aan alle regels te houden. We willen graag die herkansing. We snappen er niets van dat dit zo rigoureus gaat." Veel kennissen van Robin spreken zich uit naar hem en op social media. "Iedereen vindt het zo jammer."

De organisatie is nu een petitie gestart in de hoop dat dit iets kan helpen. "We weten niet wat de toekomst ons brengt, maar Hoognodig wil doorgaan. Als het niet buiten kan, kunnen we eventueel nog naar binnen. Want onze headliner van aankomende editie is al geboekt."

Reactie gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer kon vandaag nog niet reageren op de huidige situatie. Op dit moment wordt intern nog het gesprek gevoerd over het festival. Welke insteek deze vergadering heeft, is niet bekend. Wel is bekend dat deze ook morgen nog zal doorgaan.



Wat de gemeente wel heeft aangegeven is dat het inderdaad gaat om een telefonisch gesprek, waarin is aangekaart dat de vergunning niet kan worden verleend, maar dat het nog niet schriftelijk vast staat.

De organisatie van het evenement vertelt dat ze blij zijn dat er nu nog gesprekken gaande zijn bij de gemeente, en dat ze hopen dat er misschien opnieuw naar hun aanvraag kan worden gekeken. In de loop van volgende week zullen ze een definitief antwoord krijgen of het evenement door kan gaan of niet.