Geldautomaten blijven 's nachts dicht: sluitingstijden worden wel aangepast

Uit een eerste evaluatie van de NVB blijkt dat het sluiten van geldautomaten in de avonden effect heeft. Sinds geldautomaten van 23.00 uur tot 07.00 's ochtend worden uitgezet, zijn er opvallend minder plofkraken gepleegd.

Inkorten sluitingstijden

Tussen nu en 1 maart wordt de nachtsluiting van de geldautomaten in Nederland verkort. In plaats van 23.00 uur sluiten de geldautomaten dan om 02.00 en blijven gesloten tot 07.00 uur, zoals dat nu al het geval is. Dit zal gaan om zo'n honderd geldautomaten rondom uitgaansgebieden, waar na 23.00 uur relatief meer gebruik van wordt gemaakt. De NVB verwacht dat de nachtsluiting van geldautomaten uiterlijk op 31 maart 2021 zal worden opgeheven.

Veiligheid omwonenden

In de tussentijd wordt er nog hard gezocht naar een structurele oplossing voor het tegengaan van plofkraken. De NVB meldt dat er binnen enkele maanden een techniek beschikbaar komt om geld bij een plofkraak onbruikbaar te maken. Het implementeren van deze techniek zal enkele maanden op zich laten wachten. Vandaar dat de nachtsluiting pas in maart volgend jaar wordt opgeheven.

Wel zijn verschillende gemeenten met de politie, banken en Geldmaat aan het bepalen waar geldautomaten een risico opleveren voor de veiligheid van omwonenden en welke moeten worden verplaatst. In april van dit jaar zal de uitvoering hiervan beginnen.