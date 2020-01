KLM vliegt toch weer om Irak en Iran op last van Franse autoriteiten

SCHIPHOL - KLM vliegt sinds vannacht weer om Irak en Iran. Een week geleden besloot de maatschappij routes boven het conflictgebied niet meer te mijden na een eigen veiligheidsanalyse. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat KLM die beslissing niet meer zelf mag maken, maar zien het liever op Europees niveau gebeuren .

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens een woordvoerster vloog KLM al sinds 8 januari niet meer boven Iran, omdat de Amerikaanse autoriteiten dat niet toestonden. KLM vliegt in samenwerking met Delta Air Lines en zou dan op routes naar bijvoorbeeld India geen passagiers met Delta-tickets mogen meenemen.

Delta en Air France niet, KLM wel

KLM had de Delta-codeshare al van vluchten naar Dubai, Abu Dhabi, Kuwait en Dammam gehaald om nog wel over Irak te kunnen vliegen. Maar omdat de Franse autoriteiten zustermaatschappij-Air France niet meer toestonden om boven het gebied te vliegen, zouden ook Air France-passagiers niet meer met KLM-vluchten mee mogen. Dat ging KLM te ver en heeft besloten het hele gebied te mijden.

Het Europese luchtvaartagentschap EASA raadt vluchten boven het gebied af, maar als maatschappijen het toch willen doen, raadt de organisatie een vlieghoogte van tenminste 25.000 voet (7,6 kilometer) aan. De aanbeveling is een richtlijn, EASA kan de maatschappijen niets opleggen. In de Tweede Kamer zijn sommige partijen van mening dat EASA dat wel moet gaan bepalen. Minister Van Nieuwenhuizen gaat erover in gesprek met andere Europese landen, zoals Frankrijk.

Voorlopig geldt het omvliegen tot 12 februari, zolang het Franse vliegverbod geldt. Daarna gaat KLM opnieuw kijken of er weer over Irak en Iran gevlogen kan worden.