17-jarige jongen uit Zwaag beroofd door leeftijdsgenoten

ZWAAG - Een 17-jarige jongen is gisteravond beroofd op de Korenbloem in Zwaag. Hij moest onder andere onder dwang geld pinnen.

Het slachtoffer was onderweg naar huis vanuit het buurtcentrum in zijn woonplaats. Op weg naar buiten kreeg hij een woordenwisseling met twee leeftijdsgenoten, die geld van hem eisten.

Onder dwang pinde hij een klein bedrag, dat hij direct af moest geven. Toen dat niet snel genoeg gebeurde werd de jongen in elkaar geslagen en geschopt. De overvallers zijn er met het kleine geldbedrag vandoor gegaan.

De politie is op zoek naar twee jongens van ongeveer 17 jaar oud. Eén van hen had een donkere huidskleur en kort donker kroeshaar. De ander was blank met een breed postuur en kort donker haar.