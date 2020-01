Wandelen van school naar school om problemen aan te pakken: "Ik zoek de verbinding"

ANNA PAULOWNA - Sebastiaan de Bruin, directeur van de Sint Jan School in Breezand, is vanmorgen begonnen aan een 26 kilometer lange wandeling langs scholen in de Noordkop. Op zijn tocht van Anna Paulowna naar Den Helder gaat hij bij scholen langs om te praten over de problemen in het onderwijs.

Halverwege de tocht strijkt Bruin neer in Den Helder op basisschool De Vlieberg. Er is dan even tijd voor een broodje en een kopje koffie. "Ik probeer de verbinding te zoeken. Alleen vragen om meer geld is volgens mij niet de oplossing. We moeten samen de problemen aanpakken."

Zijn collega Simone Tot, directeur van De Vlieberg, kan de actie zeer waarderen: "Ik vind het heel creatief om op deze manier aandacht te vragen voor de zaak. Goed om zo de publiciteit te zoeken." Ook zij herkent de problemen: "We hebben over twee weken tijd in geruimd om met elkaar te praten over het lerarentekort. Want dit is nog maar het topje van de ijsberg, denk ik."

Signaal afgeven

"Ik heb dit zelf al een protestmars genoemd maar dat is eigenlijk niet het goede woord", vertelt De Bruin. "Ik wil wel een signaal afgeven. Maar ik wil nog meer de verbinding zoeken tussen scholen, de verschillende schoolbesturen om met in contact te komen met elkaar."

Als hij aan zijn broodje begint aan tafel bij collega Simone heeft de directeur uit Breezand er ongeveer 14 kilometer op zitten: "Ik ga zo een rondje Den Helder maken. Ik heb helaas geen uitnodiging gekregen van andere scholen hier maar ik stap gewoon brutaal naar binnen om een praatje te maken."