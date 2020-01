Lekker smullen: Hilversummer beste Aziatische kok ter wereld

HILVERSUM - Chefkok Zhang Chengwang van het Hilversumse restaurant Mojo heeft afgelopen oktober het wereldkampioenschap Aziastisch koken in Moskou gewonnen. De kersverse wereldkampioen gaf gisteren letterlijk een kijkje in de keuken.

De chefkok streed in oktober tegen ruim 200 deelnemers uit alle delen van de wereld. Zhang Chengwang won de 'Five Star Diamond Award' in de categorie individueel koken.

"Er waren vijf chefkoks uit Nederland die naar de wedstrijd zijn gegaan, alleen Zhang is uiteindelijk terug gekomen met een gouden medaille", aldus een medewerker van het restaurant. "We zijn ontzettend trots op hem."

Gisteren liet de wereldchef zijn kunsten zijn aan zijn Hilversumse klanten. Hij gaf een demonstratie tonijn fileren. De gasten mochten natuurlijk een stukje proeven.