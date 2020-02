In Vogelvlucht: een ronde boven het kleine dorp Oude Niedorp

OUDE NIEDORP - Het is misschien wel één van de kleinste dorpen in de provincie: Oude Niedorp telt slechts 170 huizen. Vlieg met ons mee over het dorp in de gemeente Hollands Kroon.

In de Middeleeuwen vormden Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp samen één stad: Stede Niedorp. Die is later opgesplitst.

Eén van de grootste attracties in het dorp was de dorpskerk uit de 13e eeuw. Deze brandde in 1977 volledig af door een blikseminslag. De ruïne is echter blijven staan en is regelmatig het decor voor voorstellingen en andere festiviteiten.