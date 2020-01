De Peiling: Steun jij de stakende leraren?

Leraren, schoolleiders en andere werknemers in het onderwijs leggen vandaag en morgen hun werk neer om te staken. Meer dan 4000 scholen doen aan de actie mee voor meer loon, verlaging van de werkdruk en meer docenten voor de klas. Steun jij de acties van de stakende leraren?

Onderwijscrisis

In verschillende steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Groningen en Middelburg houden leerkrachten protestmarsen. De leraren vinden dat er sprake is van een onderwijscrisis en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk.

Lerarentekort

Het kost veel moeite om mensen te vinden die voor de klas willen staan, blijkt uit cijfers van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Dit jaar hebben 55.000 leerlingen in het basisonderwijs geen leraar voor de klas. "Als we niets doen loopt dit aantal op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028", aldus de bond.

Vierdaagse schoolweek

Op de nood een beetje te verlichten voeren steeds meer scholen de vierdaagse schoolweek in. Ouders zijn daar lang niet altijd gelukkig mee. Ook staan op veel scholen klassenassistenten zelfstandig voor de klas of worden groepen leerlingen samengevoegd tot grotere klassen.