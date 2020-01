Stoere meesters Den Helder promoten lerarenvak met campagne: "Be a man, be a teacher"

DEN HELDER - Leraren van schoolorganisatie de Meerwerf in Den Helder hebben een eigen campagne gelanceerd, vooral gericht op mannen, om tijdens deze stakingsdagen vooral te laten zien hoe mooi het vak is.

Vanaf station Den Helder Zuid vertrokken vanmorgen tientallen leraren om mee te doen aan de manifestatie in Amsterdam. Wouter Nannings is één van hen. Hij moet nog een beetje wakker worden want hun campagne zorgde ervoor dat ze gisteren bij Eva Jinek mochten aanschuiven. "Was erg laat", lacht hij. "Maar supergaaf om hier nu weer met zijn allen te staan."

"Be a Man, be a teacher. Ja het is duidelijk. We hebben natuurlijk sowieso meer mensen nodig in het onderwijs. Maar we komen zeker mannen tekort." vertelt Nannings. Al op het station beginnen ze met het uitdelen van de flyers. "We gaan naar Amsterdam om daar mee te doen aan de manifestatie."

Een deel van de leraren blijft achter in Den Helder en zal vandaag ook lezingen geven op het ROC over het vak. Ze moeten eerst nog even verder met de media. Om 10.30 uur wacht de uitzending van de lokale omroep Regio Noordkop.