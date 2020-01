Vertraging neemt af na ongeluk op A9

ROTTEPOLDERPLEIN - Op de A9 richting Amstelveen stond vanmorgen tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein een file van zo'n 9 kilometer. De vertraging was op het hoogtepunt bijna een uur.

De linkerrijstrook was afgesloten, maar is ondertussen weer vrijgegeven.

Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren en of daarbij gewonden zijn gevallen. De file was ongeveer 10 kilometer lang, en automobilisten hadden een flinke vertraging.

Voor een compleet overzicht van de files in de provincie kan je kijken op onze verkeerspagina.