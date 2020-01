TERUGKIJKEN: De onderwijsstaking vanaf de Dam in Amsterdam

AMSTERDAM - NH Nieuws was vanmorgen aanwezig bij de manifestatie van docenten van het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam. In dit artikel kan je de uitzending terugkijken.

Vier maanden geleden werd er ook al gestaakt door onderwijspersoneel. Naar aanleiding van die aankondigingen werden toen toezeggingen gedaan vanuit de politiek. Volgens het onderwijspersoneel zijn de doelen echter nog steeds niet bereikt. Daarom wordt er vandaag en morgen opnieuw gestaakt.

De manifestatie in Amsterdam was in de vorm van een mars. Start- en eindpunt was de Dam in het centrum van de stad. Daar stond onder andere een podium en kwamen leerlingen aan het woord.

Kijk hier de uitzending terug: