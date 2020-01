Echtgenoot Femke Halsema verzet zich tegen taakstraf

Dat bevestigt het OM in Haarlem naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. Oey werd op 13 december 2019 schuldig bevonden aan verboden wapenbezit.

Onklaar gemaakt revolver

De 15-jarige zoon van de burgemeester werd halverwege juli aangehouden, nadat hij met vrienden een verlaten woonboot had betreden. Hij had een wapen op zak en gooide dat weg toen de politie aankwam. Het ging om een onklaar gemaakt revolver.

Later bleek dat het wapen van Halsema's echtgenoot en documentairemaker Robert Oey te zijn. Hij verklaarde de revolver voor filmproducties te gebruiken en het wapen te bewaren in de ambtswoning.

Openbare zaak

De taakstraf werd opgelegd tijdens een besloten zitting van het OM. Omdat Oey in verzet is gegaan tegen de straf, zal de zaak in het openbaar bij de politierechter in Amsterdam worden behandeld. Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend.