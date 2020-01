'Overheid moet over vliegroutes over conflictgebieden gaan, niet KLM'

SCHIPHOL - Een deel van de Tweede Kamer wil dat de overheid voortaan bepaalt of Nederlandse luchtvaartmaatschappijen nog over onveilige gebieden mogen vliegen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gaat uitzoeken of dat kan. Nu mogen maatschappijen dat zelf nog uitmaken. Ook moet Nederland buitenlandse maatschappijen weren die over conflictgebieden vliegen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Momenteel vliegt KLM, samen met Turkish Airlines, als enige Europese luchtvaartmaatschappij nog over Irak en Iran. Als het aan een groot deel van de Tweede Kamer ligt mag KLM dat binnenkort niet meer zelf bepalen. Jan Paternotte van D66 wil dat de EU-landen daarin samen optrekken en heeft de minister gevraagd daar werk van te maken. Bekijk hiet het interview met Paternotte. Tekst loopt daaronder door

Ook wil Paternotte af van niet-Europese maatschappijen die over conflictgebieden vliegen en en in Europa landen. Die maatschappijen moeten als het aan D66 ligt een verbod krijgen om hier te landen. Dat zou betekenen dat maatschappijen als Emirates - die is toch goed voor drie dagelijkse vluchten vanuit Dubai - niet welkom zouden zijn in Europa.

KLM en Air France, die samen een luchtvaartgroep vormen, kunnen niet langer individueel veiligheidskeuzes maken, vindt het Kamerlid. Air France moet van de Franse overheid conflictgebieden mijden en vliegt dus niet over Irak en Iran. KLM maakt dat zelf uit en kiest dus voor een andere koers dan zustermaatschappij Air France. Minister Van Nieuwenhuizen snapt ook dat het aan passagiers van KLM misschien uit te leggen valt dat er nog over conflictgebieden wordt gevlogen. Tekst loopt door onder de video

Van Nieuwenhuizen wil om tafel met haar Franse collega om uit te zoeken of Air France en KLM voortaan dezelfde veiligheidsoverwegingen kunnen maken. Later moet ook duidelijk worden of zulke beslissingen voortaan in Brussel worden gemaakt, of dat de huidige situatie gehandhaafd blijft.