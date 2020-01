Edamse vrienden starten eigen koffiemerk om natuur te sparen

EDAM - Nog een paar weken geduld, maar dan is het moment daar voor een vers gezet koffieduo uit Edam. Na een reis door de jungle van Laos startten de twee jongens het koffiemerk KoppyCoffee: "We kregen het idee niet meer uit ons hoofd."

Afgelopen zomer reisden Gijs Hooghiemstra (20) en Kaj Bronsdijk (21) door Azië. Het was in de jungle van Laos waar ze het idee bedachten om een eigen koffiemerk op te zetten.

'Natuur wordt gespaard'

Hun gids vertelde over een man die koffieplantages aanlegde om de bevolking te helpen en de natuur te sparen. De lokale bevolking leeft namelijk van illegale jacht en boomkap. "Door de opbrengt van koffiebonen hoeft dat niet meer, en wordt de natuur gespaard", vertelt Kaj.

Eenmaal thuis werd het plan uitgewerkt. Met een kleine investering is hun reisgids uit Laos aan de slag gegaan en inmiddels is de eerste oogst binnen. Ze hebben de koffie geproefd en laten proeven, met positief resultaat: de kenners waren enthousiast. Als alles volgens plan verloopt, ligt de koffie half maart in de winkel.