Cherif A. blijft vastzitten voor moord op Amsterdamse restauranthouder

AMSTERDAM - De 41-jarige Cherif A., verdacht van moord op de Amsterdamse restauranthouder Goran Savic en poging tot moord op de Servische crimineel Jovan Durovic, blijft nog minimaal drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag besloten na een eerste voorbereidende zitting in de zaak.

Savic (49) werd op 22 oktober afgelopen jaar doodgeschoten in zijn eigen restaurant , La Picolla Baracca aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. Bij het incident raakte Jovan Durovic zwaargewond. Cherif A. werd kort na de schietpartij aangehouden in de vluchtauto. Daarin vond de politie ook het wapen waarmee was geschoten.

'Amstelvener (41) was schutter bij dodelijke schietpartij Hugo de Grootplein in Amsterdam'

Er bleek nog veel onduidelijkheid te zijn over de schietpartij. Het OM bevestigde dat het onderzoek nog in volle gang is. Zo is het motief nog niet helder, blijft het wachten op de uitslagen van forensisch onderzoek en is er aanvullend onderzoek nodig naar dna dat is aangetroffen op de jas van Djurovic.

'Hij houdt het niet vol in detentie'

De advocaat van A. vroeg de rechter daarom om de voorlopige hechtenis te schorsen. Ze stelde dat er te weinig bewijs is dat de verdachte daadwerkelijk de schutter was. Zo zou een getuige een andere schutter hebben aangewezen: een man in korte broek. Daarnaast werd de dader omschreven als 'mank en niet atletisch', kenmerken die niet op zouden gaan voor de verdachte.

Het vluchtgevaar was klein, zei de raadsvrouw bovendien, omdat haar cliënt momenteel bij zijn ouders zou wonen. Tenslotte zou gevangenschap te veel gevolgen hebben voor A. "Hij houdt het niet goed vol in detentie en heeft suïcidale gedachten. Volgens de psycholoog horen andere gevangen hem 's nachts schreeuwen."

'Vermomming'

"Ik heb zware nachtmerries", beaamde de verdachte. "Ik heb herbelevenissen en neem het mezelf kwalijk dat ik geen oog had voor wat er bekokstoofd werd."

Volgens A. zou er namelijk misbruik van hem zijn gemaakt. "Ik ben technicus en heb voor een klant een auto rijklaar gemaakt. Omdat hij met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest, vroeg hij om mijn auto te lenen. Dat heb ik toegezegd."

Het voertuig is vervolgens gebruikt als vluchtauto, stelde hij. De klant zou bovendien A.'s kleren, die nog in de auto lagen, hebben aangetrokken als 'vermomming'. "Ik vind het erg dat ze zeggen dat ik overeenkom met dit beest."

OM

De officier van justitie gaf aan daar anders tegen aan te kijken. Zo voldoet de schutter die op beeld staat volgens haar wel degelijk aan het signalement van de verdachte. "Daarnaast is de verdachte in de vluchtauto aangetroffen, samen met het wapen."

Bekijk hieronder beelden van de arrestatie van A.: