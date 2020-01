Sodexo-medewerkers KLM leggen morgen werk neer

Volgens FNV en CNV is KLM niet ingegaan op een ultimatum om afspraken over baanbehoud alsnog te regelen.

De facilitaire zaken, bijvoorbeeld afvalverwerking, gebouwonderhoud, groenvoorziening en post- en koeriersdiensten, worden sinds 2007 uitgevoerd door Sodexo. Deze taken gaan per 1 april voor een deel over naar een consortium van bedrijven. Doordat KLM geen harde eisen heeft gesteld over het overnemen van het huidige personeel is volgens de bonden sprake van "grote onzekerheid" onder de circa tachtig werknemers die het aangaat.