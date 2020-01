Sportpark Schoonenberg op de schop: "Vergane glorie rondom het Telstar-stadion"

VELSEN-ZUID - Sportpark Schoonenberg-Waterloo in Velsen-Zuid en Driehuis moet op de schop. Het is een rommelig gebied, waardoor sporters en recreanten er te weinig gebruik van maken. En dat komt niet overeen met de wensen van de gemeente Velsen. Die wil er er een plek voor bewegen en cultuur van maken die 'toekomstbestendig, multifunctioneler en openbaar toegankelijker' is.

Onder meer aansluiting met de buitenplaats Schoonenberg is daarom noodzakelijk. Daardoor ontstaat één ‘laagdrempelig’ geheel van voorzieningen. Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders in een definitief herontwikkelingsplan aan de gemeenteraad.

Korfbalclub DKV (één veld) is inmiddels vertrokken naar Zeewijk in IJmuiden. Er is al langer sprake van dat het Pieter Vermeulen Museum zou verhuizen naar de geplande nieuwbouw voor het kust informatie- en innovatiecentrum BRAK.

Het Rabobank IJmond-stadion van voetbalclub Telstar is de belangrijkste blikvanger in het gebied. Ook Gymnasium Felisenum, hockeyclub Strawberries, het Pieter Vermeulen Museum, een kinderdagverblijf, de IJmuider Harmonie, fysiotherapie/fitnesscentrum Careworx (in het stadion), Full Speed (klootschieten en darten) en voetbalvereniging IJmuiden hebben er hun basis.

Op de velden van Waterloo is woningbouw gepland. Het voorstel van de gemeente Velsen is dat Waterloo (twee velden, drie teams waaronder een gehandicapten-voetbalelftal) de accommodatie gaat delen met voetbalvereniging IJmuiden. Voor Waterloo is dat bespreekbaar, maar de club wil niet fuseren. Ook wordt er gekeken naar een fusie tussen IJmuiden en RKVV Velsen in Driehuis.

Eén van de ideeën is de horeca en de kleedkamers onder te brengen in een nieuw te bouwen zuidtribune van het Telstar-stadion. Ook andere clubs zoals Full Speed en een deel van de activiteiten van Careworx zouden daar onderdak kunnen vinden.

Telstar is al langere tijd bezig het Rabobank IJmond-stadion toekomstbestendig te maken en heeft hiervoor plannen ingediend bij de gemeente. De verandering naar een Oost-tribune met promenade is hier onderdeel van. Ook wil de club terug naar natuurgras.

Telstar is blij met de opknapbeurt. "Een goeie zaak", zegt commercieel directeur Steef Hammerstein. "Je ziet dat het rond ons stadion is verloederd. Het is vergane glorie. De hoogste tijd voor een facelift."

Hockeyvereniging Strawberries is toe aan een opknapbeurt van de velden. De club heeft drie kunstgrasvelden van het oude type, met zand ingestrooide matten. Clubs in de omgeving hebben moderne, zogeheten watervelden. Strawberries zou om die reden leden kwijtraken aan deze clubs. Het komende half jaar benut de gemeente voor een verdere uitwerking van de plannen, waaronder het ontwerp, en de kosten. Daarna zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hammerstein: "We zijn toe aan een ingrijpende doorstart. De voetbalwereld dendert maar door en we moeten ervoor zorgen dat we mee gaan. De situatie nu is te vergelijken met die van ruim tien jaar geleden aan de vooravond van de bouw van West-tribune. Het is echt noodzakelijk dat we doorontwikkelen."

Eén totaalplan

Hammerstein zou graag zien dat er één totaalplan voor het gebied op tafel komt. "Nu is het zo dat wij in ons plan hebben gekeken naar ons stadion en niet naar het park, terwijl de gemeente naar het park heeft gekeken zonder het stadion. We willen voorkomen dat we de zuidkant van het stadion met faciliteiten voor de clubs wordt ontwikkeld, maar dat de rest van het stadion vergeten wordt. We willen dat de gemeente aangeeft wat er in hun visie haalbaar is."