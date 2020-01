OM looft 20.000 euro uit voor gouden tip rondom mogelijke vergismoord Augustine

Augustine kwam in de nacht van 27 op 28 januari 2015 om het leven toen hij na een avond werken in een café bij Artis arriveerde bij de flat van zijn vriendin aan de Wolbrantskerkweg. Hij liep de buitentrap op en werd met meerdere automatische wapens beschoten. Het slachtoffer werd door tientallen kogels geraakt.

"Hij heeft geen enkele activiteit verricht in het criminele milieu. Er is ook niets in zijn persoonlijke levenssfeer geweest. We gaan er echt vanuit dat dit een vergissing is geweest", vertelt politiewoordvoerder Rob van der Veen in Bureau NH.

De politie denkt dat de daders hem hebben verward met een crimineel, mogelijk iemand die in dezelfde flat verbleef.

Vluchtauto nooit gevonden

Getuigen zagen daarna een donkere BMW 3-serie wegrijden. Later bleek dat de auto een vals kentekenplaat had. De politie vermoedt dat minimaal twee daders waren betrokken, mogelijk drie.

Bekijk hier de reconstructie en beelden van de auto.